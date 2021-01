“Il tuo c***o è mio”. Hackera una cintura di castità elettronica e poi chiede il riscatto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Può una cintura di castità essere Hackerata? Siamo nel 2021, quindi la risposta è scontata. E’ successo a un modello di cintura di castità maschile, chiamato Cellmate (compagno di cella) e utilizzato diffusamente dalla comunità Bdsm come giocattolo sessuale. Sostanzialmente la cintura forma una gabbia intorno all’organo sessuale maschile e l’apertura del dispositivo è controllabile da terzi attraverso una applicazione. La cintura di castità presa in ostaggio dall’hacker Ebbene, il comando da remoto è stato «preso in ostaggio» da un pirata informatico che ha chiesto un riscatto per liberare tutti i malcapitati rimasti prigionieri del congegno. «Your cock is mine», il tuo c***o è mio, questo il messaggio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – Può unadiessereta? Siamo nel 2021, quindi la risposta è scontata. E’ successo a un modello didimaschile, chiamato Cellmate (compagno di cella) e utilizzato diffusamente dalla comunità Bdsm come giocattolo sessuale. Sostanzialmente laforma una gabbia intorno all’organo sessuale maschile e l’apertura del dispositivo è controllabile da terzi attraverso una applicazione. Ladipresa in ostaggio dall’hacker Ebbene, il comando da remoto è stato «preso in ostaggio» da un pirata informatico che ha chiesto unper liberare tutti i malcapitati rimasti prigionieri del congegno. «Your cock is mine», il tuoè mio, questo il messaggio ...

HACKERATE CINTURE DI CASTITA'"Non potevo più sbloccarla, ho ricevuto un messaggio dall'hacker che diceva di avere lui il controllo e mi diceva di volere dei soldi per liberarmi" ...

