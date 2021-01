Il Napoli prova a rovinarsi la vita anche con l’Empoli, alla fine vince 3-2 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene. Il Napoli ha provato ancora una volta a rovinarsi la vita. anche in Coppa Italia. anche contro una squadra di Serie B sia pure capolista come l’Empoli. alla fine, per fortuna, ha vinto: 3-2, dopo essersi fatto rimontare due volte. Empoli che ha dovuto anche fare a meno di tre calciatori fermati prima della gara dal Ministero della Salute e dall’Asl Napoli1 per rischio Covid. In realtà si è trattato di una decisione che possiamo definire eccessivamente scrupolosa. Ed Empoli che ha giocato con tante riserve. Diciamo che ci prendiamo il meglio, ossia la qualificazione ai quarti di finale (non c’è altro di meglio) e si prova a guardare avanti. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tutto è bene quel che finisce bene. Ilhato ancora una volta alain Coppa Italia.contro una squadra di Serie B sia pure capolista come, per fortuna, ha vinto: 3-2, dopo essersi fatto rimontare due volte. Empoli che ha dovutofare a meno di tre calciatori fermati prima della gara dal Ministero della Salute e dall’Asl1 per rischio Covid. In realtà si è trattato di una decisione che possiamo definire eccessivamente scrupolosa. Ed Empoli che ha giocato con tante riserve. Diciamo che ci prendiamo il meglio, ossia la qualificazione ai quarti di finale (non c’è altro di meglio) e sia guardare avanti. Il ...

