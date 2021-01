Gratuito patrocinio a donne vittime violenza, Di Nicola: “No interpretazioni diverse” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – La prima sentenza del 2021 della Corte Costituzionale mette la parola fine alla questione legata all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato delle vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori chiarendo come questa possa considerarsi automatica e indipendente dalla situazione reddituale. Nella motivazione della sentenza il presidente Giancarlo Coraggio chiarisce come sia “evidente che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – La prima sentenza del 2021 della Corte Costituzionale mette la parola fine alla questione legata all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato delle vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori chiarendo come questa possa considerarsi automatica e indipendente dalla situazione reddituale. Nella motivazione della sentenza il presidente Giancarlo Coraggio chiarisce come sia “evidente che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità”.

