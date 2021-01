Governo: Conte non andrà al Quirinale questa sera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte non salirà al Quirinale questa sera. Intanto a Palazzo Chigi non è ancora iniziato il Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid, in agenda alle 20.30. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Il premier Giuseppenon salirà al. Intanto a Palazzo Chigi non è ancora iniziato il Consiglio dei ministri sulle misure anti-Covid, in agenda alle 20.30.

matteosalvinimi : Vedo che Grillo, per disperazione, dice 'tutti dentro': sono passati dalla rivoluzione Cinque Stelle al governo Con… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - ChalaHakan : @ApacheRossonero Se vogliamo parlare di principi della democrazia ai quali si appella Renzi quel 2% quando abbiamo… - maurogab1 : RT @DavelloStefano: #Mattarella: 'Uscire al più presto dallo stato di incertezza' Noi italiani sono mesi che viviamo in uno stato di incer… -