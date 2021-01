Duncan al Cagliari: confermata la pole totale di venerdì, siamo ai dettagli (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfred Duncan ha scelto il Cagliari e Di Francesco. confermata l’anticipazione data da Gianluigi Longari su Sportitalia, pole consolidata in queste ore. E ormai siamo ai dettagli. Adesso arriva conferma da altre fonti di una notizia della serata di venerdì scorso (cinque giorni fa e non quattro) che consente al Cagliari di andare al traguardo. C’è il via libera della Fiorentina, il Toro ci ha provato, ma alla fine Di Francesco che conosce bene Duncan ha fatto la differenza. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfredha scelto ile Di Francesco.l’anticipazione data da Gianluigi Longari su Sportitalia,consolidata in queste ore. E ormaiai. Adesso arriva conferma da altre fonti di una notizia della serata discorso (cinque giorni fa e non quattro) che consente aldi andare al traguardo. C’è il via libera della Fiorentina, il Toro ci ha provato, ma alla fine Di Francesco che conosce beneha fatto la differenza. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : Calciomercato Cagliari, tutto fatto per Duncan: affare ai dettagli - andreameli51 : '#Duncan è davvero straripante, da squadra top, è un big a sorpresa per noi' (De Zerbi, 2018) #Cagliari - firenzeviola_it : VERTICE DI MERCATO CON ROCCO. CONTI, UNA FRENATA. KOUAME PUÒ RESTARE. LA VERTÁ SU MALEH. DUNCAN AL CAGLIARI. COPPA… - CanaleSassuolo : Ex Sassuolo: Alfred Duncan sceglie il Cagliari e torna da Di Francesco - ParmaLiveTweet : Sportitalia - Sfuma Duncan: il centrocampista si trasferirà al Cagliari -