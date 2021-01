Debutta su Canale 5 la serie "Made in Italy" - (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlo Lanna La prima puntata di Made in Italy arriva questa sera, mercoledì 13 gennaio, su Canale 5. Tutto pronto per un viaggio nella moda degli anni '70 Una serie tv da non perdere arriva dal 13 gennaio in prima tv su Canale Cinque. Stiamo parlando di Made in Italy, la nuova produzione di Tao Due Film e The Family, ideata da Camilla Nesbitt e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino. Otto episodi, suddivisi in 4 prime serate, per raccontare gli sfavillanti anni ’70 e per raccontare la storia del nostro paese attraverso la vita, le vittorie e le sconfitte dei volti più celebri della moda italiana. Made In Italy, grazie a un mix ben congeniato di fiction e fatti realmente accaduti, si pone l’obbiettivo di alzare il velo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Carlo Lanna La prima puntata diinarriva questa sera, mercoledì 13 gennaio, su5. Tutto pronto per un viaggio nella moda degli anni '70 Unatv da non perdere arriva dal 13 gennaio in prima tv suCinque. Stiamo parlando diin, la nuova produzione di Tao Due Film e The Family, ideata da Camilla Nesbitt e scritta da Laura e Luisa Cotta Ramosino. Otto episodi, suddivisi in 4 prime serate, per raccontare gli sfavillanti anni ’70 e per raccontare la storia del nostro paese attraverso la vita, le vittorie e le sconfitte dei volti più celebri della moda italiana.In, grazie a un mix ben congeniato di fiction e fatti realmente accaduti, si pone l’obbiettivo di alzare il velo ...

Italia_Notizie : Debutta su Canale 5 la serie 'Made in Italy' - fabio_blob_ : RT @bubinoblog: GRETA FERRO DEBUTTA SU CANALE 5: 'SPERO CHE IL PUBBLICO SI APPASSIONI A MADE IN ITALY' - bubinoblog : GRETA FERRO DEBUTTA SU CANALE 5: 'SPERO CHE IL PUBBLICO SI APPASSIONI A MADE IN ITALY' - telesimo : Al via domani, mercoledì #13gennaio, in prima serata su #Canale5, #MadeinItaly la prima #serietv che racconta la na… - daqstudio : “C’è posta per te” non conosce rivali. La 24° edizione debutta con grandi ascolti: dalle 21.14 alle 00.39 Canale 5… -