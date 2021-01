Dakar 2021, Yazeed Al-Rajhi trionfa nella decima tappa tra le auto. Peterhansel conserva la vetta della classifica generale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo aver ammirato le rive del Mar Rosso, le colline/montagne hanno fatto da background ai concorrenti della decima tappa della Dakar 2021. Tanta sabbia si è dovuta affrontare in un scenario mozzafiato, laddove le capacità di navigazione sono state messe a dura prova, ancor più della velocità e della prestazione pura del mezzo. Sono state queste le caratteristiche della Neom-AlUla di 342 km di prova speciale, oltre ai 241 km di trasferimento. E’ stato il saudita Yazeed Al-Rajhi il migliore di questa giornata tra le auto. A bordo della Overdrive Toyota, il 39enne nativo di Riyad ha letteralmente dominato la scena di questa speciale, interpretando alla perfezione i punti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo aver ammirato le rive del Mar Rosso, le colline/montagne hanno fatto da background ai concorrenti. Tanta sabbia si è dovuta affrontare in un scenario mozzafiato, laddove le capacità di navigazione sono state messe a dura prova, ancor piùvelocità eprestazione pura del mezzo. Sono state queste le caratteristicheNeom-AlUla di 342 km di prova speciale, oltre ai 241 km di trasferimento. E’ stato il sauditaAl-il migliore di questa giornata tra le. A bordoOverdrive Toyota, il 39enne nativo di Riyad ha letteralmente dominato la scena di questa speciale, interpretando alla perfezione i punti ...

