Costa Concordia | 9 anni fa il naufragio a largo dell' Isola del Giglio

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 13 gennaio del 2012 il grave incidente causò la morte di 32 persone e 157 feriti. Nel maggio 2017, il comandantea nave, Francesco Schettino, è stato condannato in via definitiva a 16di reclusione per omicidio colposo plurimo,colposo e abbandonoa nave. Oggi sconta la sua pena nel carcere romano di Rebibbia