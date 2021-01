Canone Rai 2021 | a chi spetta l’esenzione?

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ed eccoci arrivati al consueto appuntamento annuale. Quello con la tassa più invisa alle tasche degli italiani. Il pagamento delRai. Ilè, insieme al bollo auto, la patrimoniale non dichiarata che gli italiani pagano ogni anno per il solo fatto di possedere un bene. In questo caso un televisore. Probabilmente, per questo motivo è