Borsa: Euronext stima closing operazione in prima metà 2021 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Euronext "prende atto" del via libera della Commissione Ue all'acquisizione di Refinitiv da parte del London Stock Exchange (Lseg). Un via libero, questo, "che conferma ulteriormente la certezza di esecuzione della prevista acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext visto che viene soddisfatta una delle principali condizioni per il completamento dell'operazione" che dovrebbe essere completa "nella prima metà del 2021". Ad affermarlo in una nota è Euronext che rileverà, insieme a Cdp, Borsa Italiana dal gruppo Lse. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) -"prende atto" del via libera della Commissione Ue all'acquisizione di Refinitiv da parte del London Stock Exchange (Lseg). Un via libero, questo, "che conferma ulteriormente la certezza di esecuzione della prevista acquisizione del gruppoItaliana da parte divisto che viene soddisfatta una delle principali condizioni per il completamento dell'" che dovrebbe essere completa "nelladel". Ad affermarlo in una nota èche rileverà, insieme a Cdp,Italiana dal gruppo Lse.

Borsa Italiana, Euronext: "Via libera Ue su operazione Lse-Refinitiv dà certezza"

