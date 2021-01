Basket Eurocup 2020/2021, Partizan Belgrado-Trento 71-43: cronaca e tabellino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Partizan NIS Belgrado sconfigge per 71-43 la Dolomiti Energia Trento nel match valido per i gironi dei sedicesimi di Eurocup 2020/2021. La formazione di coach Brienza non è riuscita a ribaltare il pronostico, soffrendo moltissimo per l’intera durata della partita. Merito anche della solidità della compagine serba, che con una gran difesa ha bloccato molti tentativi avversari. Per il Partizan in doppia cifra Mosley (12 punti) e Perkins (11 punti), mentre a Trento non sono bastati i 15 punti messi a referto da Jacorey Williams. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. LA cronaca DEL MATCH Avvio caratterizzato da molti errori e il punteggio si sblocca dopo due minuti di gioco con i due punti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021) IlNISsconfigge per 71-43 la Dolomiti Energianel match valido per i gironi dei sedicesimi di. La formazione di coach Brienza non è riuscita a ribaltare il pronostico, soffrendo moltissimo per l’intera durata della partita. Merito anche della solidità della compagine serba, che con una gran difesa ha bloccato molti tentativi avversari. Per ilin doppia cifra Mosley (12 punti) e Perkins (11 punti), mentre anon sono bastati i 15 punti messi a referto da Jacorey Williams. Di seguito laed ildel match. LADEL MATCH Avvio caratterizzato da molti errori e il punteggio si sblocca dopo due minuti di gioco con i due punti ...

