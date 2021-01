Amazon continua la corsa ai diritti sportivi e punta alla Serie A (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La Serie A italiana potrebbe, per il prossimo triennio, essere trasmessa dal colosso di Jeff Bezos. Amazon continua la sua corsa ai diritti sportivi e la strada sembra bella dritta. Dopo aver ottenuto i diritti per trasmettere parte dei match di Premier in Inghilterra, il football americano della Nfl in Usa e una partita del mercoledì della prossima Champions League fino al 2024, l’agenzia Bloomberg ha annunciato che il prossimo 26 gennaio dovrebbe esserci sul tavolo anche un’offerta dell’azienda di e-commerce più famosa del mondo. Il futuro Amazon Serie A sembra promettere bene. LEGGI ANCHE >>> La pace degli ascolti: così la Serie A cede al fascino di Sanremo Amazon Serie A: ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) LaA italiana potrebbe, per il prossimo triennio, essere trasmessa dal colosso di Jeff Bezos.la suaaie la strada sembra bella dritta. Dopo aver ottenuto iper trasmettere parte dei match di Premier in Inghilterra, il football americano della Nfl in Usa e una partita del mercoledì della prossima Champions League fino al 2024, l’agenzia Bloomberg ha annunciato che il prossimo 26 gennaio dovrebbe esserci sul tavolo anche un’offerta dell’azienda di e-commerce più famosa del mondo. Il futuroA sembra promettere bene. LEGGI ANCHE >>> La pace degli ascolti: così laA cede al fascino di SanremoA: ...

Legacycorp : RT @BarzRoni: Aspetto da + di 1 mese un rimborso da @AmazonIT causa di un vs errore. Servizio clienti continua a dire che deve verificare (… - RoniBarz : Aspetto da + di 1 mese un rimborso da @AmazonIT causa di un vs errore. Servizio clienti continua a dire che deve ve… - enricovik : RT @nelleNOTE: Le #BigTech chiudono profili social, siti web, app classificandoli arbitrariamente come *pericolosi*. Intanto, oltre ai pro… - mp81ss : RT @nelleNOTE: Le #BigTech chiudono profili social, siti web, app classificandoli arbitrariamente come *pericolosi*. Intanto, oltre ai pro… - mammapapaebimbi : RT @nelleNOTE: Le #BigTech chiudono profili social, siti web, app classificandoli arbitrariamente come *pericolosi*. Intanto, oltre ai pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon continua Amazon in corsa per i diritti sportivi e punta alla Serie A | Giornalettismo Giornalettismo Amazon punta alla Serie A, pronta un’offerta per i diritti

Amazon starebbe pianificando un'offerta da presentare per i diritti tv della Serie A. L'offerta sarebbe per il pacchetto del triennio 2021-24 ...

Abiti su misura: perché Amazon cavalca il trend con “Made for You”

Il colosso dell'ecommerce propone un servizio, "Made for You", per il momento solo in Usa, che consente di crearsi una maglietta personalizzata inserendo proprie foto e dati. Ecco perché il "su misura ...

Amazon starebbe pianificando un'offerta da presentare per i diritti tv della Serie A. L'offerta sarebbe per il pacchetto del triennio 2021-24 ...Il colosso dell'ecommerce propone un servizio, "Made for You", per il momento solo in Usa, che consente di crearsi una maglietta personalizzata inserendo proprie foto e dati. Ecco perché il "su misura ...