Usa, Jake Angeli rifiuta il cibo del carcere. La madre: «Non mangia se non è biologico. Sta soffrendo» (Di martedì 12 gennaio 2021) Non risponde al giudice e si rifiuta di mangiare. Jacob Chansley, conosciuto con il nome di Jake Angeli è noto alle cronache per aver fatto irruzione nel Congresso di Capitol Hill durante le proteste vestito da sciamano. Lo scorso 10 gennaio è stato arrestato. Oggi, 12 gennaio, ha partecipato alla sua prima udienza ma si è rifiutato di rispondere alle domande dei giudici. Secondo quanto affermato da sua madre Martha all'Abc15 – testata dell'Arizona, di cui è originario – in questi giorni Chansley non ha toccato cibo, perché la prigione non gli fornisce «organic food», cibo biologico. January 11, 2021 «Se non mangia cibo biologico sta molto male, fisicamente», ha detto la ...

