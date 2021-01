Un guardaroba alla Nicole Kidman in «The Undoing» (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente abbiamo una nuova fashion icon in formato seriale. È Grace Fraser di The Undoing – Le verità non dette, interpretata da Nicole Kidman che, per il ruolo, torna a sfoggiare i suoi iconici capelli ricci, vaporosi e ramati. Per chi non avesse ancora visto sulle frequenze di Sky la nuova serie tv targata HBO – seconda collaborazione tra David E. Kelley e la stessa Kidman, dopo Big Little Lies -, Grace è una psichiatra dell’alta borghesia newyorkese, che si trova coinvolta, insieme al marito Jonathan (Hugh Grant), in un omicidio. In un’escalation di suspance capace di togliere il fiato, Nicole conquista il pubblico – e quello femminile in particolare, che ha adorato anche l’interior design delle case da urlo che fanno da location alla serie – anche grazie a un guardaroba impeccabile che dà filo da torcere alla precedente star indiscussa della rete televisiva americana, Carrie Bradshaw. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Finalmente abbiamo una nuova fashion icon in formato seriale. È Grace Fraser di The Undoing – Le verità non dette, interpretata da Nicole Kidman che, per il ruolo, torna a sfoggiare i suoi iconici capelli ricci, vaporosi e ramati. Per chi non avesse ancora visto sulle frequenze di Sky la nuova serie tv targata HBO – seconda collaborazione tra David E. Kelley e la stessa Kidman, dopo Big Little Lies -, Grace è una psichiatra dell’alta borghesia newyorkese, che si trova coinvolta, insieme al marito Jonathan (Hugh Grant), in un omicidio. In un’escalation di suspance capace di togliere il fiato, Nicole conquista il pubblico – e quello femminile in particolare, che ha adorato anche l’interior design delle case da urlo che fanno da location alla serie – anche grazie a un guardaroba impeccabile che dà filo da torcere alla precedente star indiscussa della rete televisiva americana, Carrie Bradshaw.

