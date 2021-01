Super Meat Boy Forever: caricamenti istantanei su console next gen (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nuovo titolo platform dedicato al celebre pezzetto di carne è già disponibile per PC e Switch. Tuttavia, è stato promesso che Super Meat Boy Forever avrà su console next gen caricamenti istantanei Chi non si è mai incavolato in un videogioco? Beh, se ancora non avete gettato il pad fuori dalla finestra probabilmente non avete mai giocato a Super Meat Boy. Il gioco basa infatti la sua difficoltà sul gameplay particolarmente ostico, in quanto i comandi che indirizzano il “Meat boy” risultano volutamente imprecisi e scivolosi. Aggiungendo un level design degno di un girone infernale e con difficoltà crescente, ecco a voi Super Meat Boy. Per rimanere sani di mente tuttavia pare che ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 gennaio 2021) Il nuovo titolo platform dedicato al celebre pezzetto di carne è già disponibile per PC e Switch. Tuttavia, è stato promesso cheBoyavrà sugenChi non si è mai incavolato in un videogioco? Beh, se ancora non avete gettato il pad fuori dalla finestra probabilmente non avete mai giocato aBoy. Il gioco basa infatti la sua difficoltà sul gameplay particolarmente ostico, in quanto i comandi che indirizzano il “boy” risultano volutamente imprecisi e scivolosi. Aggiungendo un level design degno di un girone infernale e con difficoltà crescente, ecco a voiBoy. Per rimanere sani di mente tuttavia pare che ...

Il nuovo titolo platform è già disponibile per PC e Switch. Tuttavia, Super Meat Boy Forever avrà su console next gen caricamenti istantanei.

Super Meat Boy Forever Recensione: un sequel cattivo e brutale

Meat Boy e Bendage Girl tornano in azione nel nuovo episodio di Super Meat Boy, indie platform uscito nel 2010 e diventato rapidamente molto popolare.

Meat Boy e Bendage Girl tornano in azione nel nuovo episodio di Super Meat Boy, indie platform uscito nel 2010 e diventato rapidamente molto popolare.