Stoian | “Sono considerato un jolly del centrocampo | ad Ascoli ritrovo tanti amici Non molleremo niente”

Prime parole da calciatore dell'Ascoli per Adrian Stoian, l'ex Crotone è stato ufficializzato ieri dal club bianconero: "Sono considerato un jolly, dal centrocampo in su posso ricoprire tutti i ruoli, preferisco mezzala sinistra o attaccante esterno sinistro, in passato ho giocato in più posizioni. Sono contento per il mio approdo all'Ascoli, in precedenza qualche chiacchierata interlocutoria era stata fatta, ora finalmente inizia questa nuova avventura. Sono stato al Del Duca da avversario con la maglia del Crotone, l'atmosfera che si respirava mi piacque molto, spero che i tifosi possano tornare quanto prima allo stadio per tornare a vivere il calore che ho tanto apprezzato da avversario. La mia ultima esperienza è stata in Romania, ...

