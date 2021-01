Stefano De Martino, confessione in diretta a “Stasera tutto è possibile” (Di martedì 12 gennaio 2021) Visibilmente emozionato, Stefano De Martino ha fatto una confessione agli spettatori di “Stasera tutto è possibile”, in diretta su Rai2. Grande emozione per questa prima puntata del 2021 di “Stasera tutto è possibile“, lo show di Rai2 che mette alla prova comici e volti noti della televisione italiana con sfide apparentemente assurde e impossibili, all’insegna della risata e del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 12 gennaio 2021) Visibilmente emozionato,Deha fatto unaagli spettatori di “”, insu Rai2. Grande emozione per questa prima puntata del 2021 di ““, lo show di Rai2 che mette alla prova comici e volti noti della televisione italiana con sfide apparentemente assurde e impossibili, all’insegna della risata e del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

CaptainAmell_ : RT @iamblueyes_: Appreciation Tweet per la bio di Stefano De Martino #StaseraTuttoEPossibile - steffy_rosas : RT @ilNapulese: Stefano De Martino è secondo me il conduttore ideale per uno show che in questo periodo aiuta molto chi è in difficoltà: po… - STEPrai : RT @ilNapulese: Stefano De Martino è secondo me il conduttore ideale per uno show che in questo periodo aiuta molto chi è in difficoltà: po… - sfanculin : RT @ilNapulese: Stefano De Martino è secondo me il conduttore ideale per uno show che in questo periodo aiuta molto chi è in difficoltà: po… - ilNapulese : Stefano De Martino è secondo me il conduttore ideale per uno show che in questo periodo aiuta molto chi è in diffic… -