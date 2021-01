Sospesa l'esecuzione di Lisa Montgomery (Di martedì 12 gennaio 2021) Un giudice ha concesso la sospensione di quella che sarebbe stata la prima esecuzione da parte del governo degli Stati Uniti di una detenuta in più di 67 anni. Lisa Montgomery, che la difesa ha sempre sostenuto incapace di intendere e di volere a causa degli abusi subiti da bambina, ha ucciso la 23enne Bobbie Jo Stinnett nel dicembre 2004, tagliandole il feto dal grembo e tendando di far passare il neonato come suo. Il Topeka Capital-Journal riferisce che lunedì il giudice Patrick Hanlon ha concesso la sospensione dell’esecuzione. L’iniezione letale era prevista per oggi presso il Federal Correctional Complex di Terre Haute, nell’Indiana, appena otto giorni prima dell’inaugurazione di Joe Biden, un oppositore della pena di morte federale. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Un giudice ha concesso la sospensione di quella che sarebbe stata la primada parte del governo degli Stati Uniti di una detenuta in più di 67 anni., che la difesa ha sempre sostenuto incapace di intendere e di volere a causa degli abusi subiti da bambina, ha ucciso la 23enne Bobbie Jo Stinnett nel dicembre 2004, tagliandole il feto dal grembo e tendando di far passare il neonato come suo. Il Topeka Capital-Journal riferisce che lunedì il giudice Patrick Hanlon ha concesso la sospensione dell’. L’iniezione letale era prevista per oggi presso il Federal Correctional Complex di Terre Haute, nell’Indiana, appena otto giorni prima dell’inaugurazione di Joe Biden, un oppositore della pena di morte federale.

La decisione di un giudice dell'Indiana a 8 giorni dall'insediamento di Joe Biden, contrario alla pena di morte ...

