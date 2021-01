Provoca incidente e scappa via, identificato e denunciato dai carabinieri (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una celere attività investigativa, i carabinieri della Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un giovane automobilista, ritenuto responsabile di fuga dopo l’incidente con danni alle persone e omissione di soccorso in sinistro stradale a lui collegabile. L’incidente si è verificato sulla SS 691 “Fondo Valle Sele”: il ventenne, alla guida della propria autovettura, dopo aver impattato frontalmente contro un altro veicolo, incurante dei danni Provocati sia ai mezzi che alle persone, si è dato alla fuga. Prontamente giunti sul posto, i carabinieri, dopo aver constatato che le persone coinvolte nel sinistro non avevano riportato gravi ferite, hanno effettuato il sopralluogo e raccolto i primi indizi per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine di una celere attività investigativa, idella Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un giovane automobilista, ritenuto responsabile di fuga dopo l’con danni alle persone e omissione di soccorso in sinistro stradale a lui collegabile. L’si è verificato sulla SS 691 “Fondo Valle Sele”: il ventenne, alla guida della propria autovettura, dopo aver impattato frontalmente contro un altro veicolo, incurante dei danniti sia ai mezzi che alle persone, si è dato alla fuga. Prontamente giunti sul posto, i, dopo aver constatato che le persone coinvolte nel sinistro non avevano riportato gravi ferite, hanno effettuato il sopralluogo e raccolto i primi indizi per ...

salernonotizie : Grandinata su A2 provoca maxi incidente tra Pontecagnano e San Mango: molti feriti - StampToscana : Scomparso da casa nel senese, provoca incidente a Firenze - StampToscana - IdeawebTV : Forza posto di blocco e provoca incidente: arrestato 28enne spacciatore a Tortona - Giacinto_Bruno : RT @WYXYOVANNI55: @EttoreGiuliano @Giacinto_Bruno Si so che ci sono studi in merito ma siamo all’inizio poi bisogna vedere in caso d’incide… -

Ultime Notizie dalla rete : Provoca incidente Contromano provoca un incidente in centro Ragazzo identificato il Resto del Carlino Provoca incidente e si da alla fuga: denunciato giovane di Lioni.

Al termine di una celere attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che ...

Provoca incidente e si dà alla fuga: denunciato

Al termine di una celere attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un giovane automobilista, ritenut ...

Al termine di una celere attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che ...Al termine di una celere attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Lioni sono riusciti ad acquisire elementi probanti che hanno portato alla denuncia di un giovane automobilista, ritenut ...