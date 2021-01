Porsche Design AOC AGON PD27, recensione. Prestazioni e design, con qualche difetto (Di martedì 12 gennaio 2021) Con l’avvento della nuova generazione di schede grafiche e la potenza di calcolo e di rasterizzazione, risoluzioni come il 1440p si avvicinano sempre di più a sostituire lo standard del Full HD che oggi domina il mercato videoludico. Tutti i videogiocatori sanno però che la risoluzione non è sicuramente l’unico dettaglio da considerare quando si sceglie un monitor: anche fattori come il tempo di risposta e il refresh rate sono importanti. AOC ha recentemente un nuovo monitor, nato dalla collaborazione con lo studio Porsche design: l’AOC AGON PD27 non vuole scendere a nessun tipo di compromesso, prestazionale o di design. Caratteristiche tecniche Il PD27 ha un pannello VA da 27 pollici con risoluzione QHD 1440p (2560×1440 pixel). Il refresh rate è di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Con l’avvento della nuova generazione di schede grafiche e la potenza di calcolo e di rasterizzazione, risoluzioni come il 1440p si avvicinano sempre di più a sostituire lo standard del Full HD che oggi domina il mercato videoludico. Tutti i videogiocatori sanno però che la risoluzione non è sicuramente l’unico dettaglio da considerare quando si sceglie un monitor: anche fattori come il tempo di risposta e il refresh rate sono importanti. AOC ha recentemente un nuovo monitor, nato dalla collaborazione con lo studio: l’AOCnon vuole scendere a nessun tipo di compromesso, prestazionale o di. Caratteristiche tecniche Ilha un pannello VA da 27 pollici con risoluzione QHD 1440p (2560×1440 pixel). Il refresh rate è di ...

WirtschaftCom : The new Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Design in GT-Silver Metallic - -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche Design Porsche Design AOC AGON PD27, recensione. Prestazioni e design, con qualche difetto Il Fatto Quotidiano Porsche Design AOC AGON PD27, recensione. Prestazioni e design, con qualche difetto

Con l’avvento della nuova generazione di schede grafiche e la potenza di calcolo e di rasterizzazione, risoluzioni come il 1440p si avvicinano sempre di più a sostituire lo standard del Full HD che og ...

Porsche Cayenne 4.0 V8 Turbo del 2019 usata a Milano

2 sedili + 1 centrale (posteriori) Adaptive Cruise Control inclusa funzione Emergency Stop e Lane Keep Assist con indicatore dei limiti di velocità Cerchi da 22" RS Spyder Design con passaruota maggio ...

Con l’avvento della nuova generazione di schede grafiche e la potenza di calcolo e di rasterizzazione, risoluzioni come il 1440p si avvicinano sempre di più a sostituire lo standard del Full HD che og ...2 sedili + 1 centrale (posteriori) Adaptive Cruise Control inclusa funzione Emergency Stop e Lane Keep Assist con indicatore dei limiti di velocità Cerchi da 22" RS Spyder Design con passaruota maggio ...