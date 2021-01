Özil risponde ai tifosi | “Dopo l’Arsenal non smetto | sogno il Fenerbahce o la MLS”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Lo aveva detto. E lo ha fatto. Mesutnelle ultime ore ha deciso dire su Twitter alle numerosissime domande dei suoi fans parlando di mercato, del passato ma anche del suo futuro.non è mai stato un calciatore facile da gestire. Da talento e campione del mondo ad un lento declino fino a finire ai margini del. Ecco le sue affermazioni: “Una volta terminato il mio contratto connon mi ritirerò. Ci sono due nazioni in cui voglio ancora giocare prima di ritirarmi: la Turchia e gli Stati Uniti. Se andassi in Turchia, potrei andare solo al”. Proprio su uno dei club più vincenti ed importanti della Turchia si è soffermato il tedesco: ”Sono cresciuto in Germania da tifoso del. Ogni turco-tedesco che vive in Germania ...