“Non hanno rispettato il patto che avevamo”: la furia di Pretelli (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la notte Pierpaolo Pretelli si sfoga contro le interferenze della famiglia nella love story con Giulia Salemi Continua a non avere pace Pierpaolo Pretelli, l’ex velino noto nella casa del GF Vip per il suo flirt, finito male, con Elisabetta Gregoraci, e per quello con l’influencer Giulia Salemi. Quest’ultima sembra non essere particolarmente gradita alla famiglia di lui, che continua a rilasciare dichiarazioni che nella notte hanno fatto sbottare l’ex velino, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante la puntata, nella quale Elisabetta Gregoraci è ritornata nella casa confrontandosi con Pretelli e con la Salemi, con la quale ha avuto un dibattito piccatissimo nel quale è finito in mezzo l’avvocato che hanno in comune. “Non hanno ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Durante la notte Pierpaolosi sfoga contro le interferenze della famiglia nella love story con Giulia Salemi Continua a non avere pace Pierpaolo, l’ex velino noto nella casa del GF Vip per il suo flirt, finito male, con Elisabetta Gregoraci, e per quello con l’influencer Giulia Salemi. Quest’ultima sembra non essere particolarmente gradita alla famiglia di lui, che continua a rilasciare dichiarazioni che nella nottefatto sbottare l’ex velino, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo durante la puntata, nella quale Elisabetta Gregoraci è ritornata nella casa confrontandosi cone con la Salemi, con la quale ha avuto un dibattito piccatissimo nel quale è finito in mezzo l’avvocato chein comune. “Non...

GassmanGassmann : Giusto per ricordarceli bene: il leopardo in braccio ai due Trump junior, non è addomesticato, bensì morto, perché… - alex_orlowski : Attenzione non hanno sospeso l’account, è stato limitato per attività sospette, a volte possono essere x dei tentat… - Marcozanni86 : A loro non basta aver votato l'austerità, il bailin, e tutte le altre regole europee che hanno devastato il Paese.… - FuoriDaiGiochi : RT @68kikka: L’ho già detto che ‘quelli con il senno di poi hanno rotto le palle?’ Bon allora, se non l’ho detto, lo dico ora! Sono Arcist… - sofxenta : @queerewig non so che hanno mangiato a colazione, ma stanno male boh ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno Poste, uffici periferici a rischio chiusura nel Ferrarese. I sindacati: «Non hanno più assunto» La Nuova Ferrara Oroscopo Scorpione Gennaio 2021: mese impegnativo

Ecco le previsioni zodiacali con l'oroscopo scorpione gennaio 2021 in amore, salute, lavoro e fortuna. Scopri questo mese cosa ti porterà!

Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi da Bolzano/ I vicini: “Vicenda inspiegabile”

Sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si scava anche nell'area dell'hotel "Eberle", colpito da una frana ...

Ecco le previsioni zodiacali con l'oroscopo scorpione gennaio 2021 in amore, salute, lavoro e fortuna. Scopri questo mese cosa ti porterà!Sul caso di Peter Neumair e Laura Perselli gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: si scava anche nell'area dell'hotel "Eberle", colpito da una frana ...