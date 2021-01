Mercato Sampdoria | Ufficiale Torregrossa | adesso è il momento delle cessioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Ernesto Torregrossa è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria, è il primo acquisto blucerchiato del Mercato di gennaio, da adesso in poi si penserà alle uscite. L’ufficialità del passaggio dal… L'articolo Mercato Sampdoria Ufficiale Torregrossa adesso è il momento delle cessioni proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Ernestoè ufficialmente un nuovo giocatore della, è il primo acquisto blucerchiato deldi gennaio, dain poi si penserà alle uscite. L’ufficialità del passaggio dal… L'articoloè ilproviene da Meteoweek.com.

edcguitar : @MarcoSimoni4 @DucaAndrea85 @FootballAndDre1 Il Real non fa mercato perché è a posto, il Barça è messo un disastro… - salvione : Osti: 'Quagliarella importantissimo per la Sampdoria, ha un patto con Ferrero' - sportli26181512 : Osti: 'Quagliarella importantissimo per la Sampdoria, ha un patto con Ferrero': Il diesse blucerchiato: 'Torregross… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #Sampdoria, il ds #Osti fa il punto sul mercato blucerchiato Vicinissimo #Sy dell’#Amiens, le ultime su #Quagliarella,… - BombeDiVlad : ?? #Sampdoria, il ds #Osti fa il punto sul mercato blucerchiato Vicinissimo #Sy dell’#Amiens, le ultime su… -