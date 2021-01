GFVip 5, Cecilia Capriotti in lacrime: «Non ho più stimoli. Mi spiace, ma non ci sto!» (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare numerosi colpi di scena al pubblico da casa. Che dire? Le liti sembrano essere all’ordine del giorno in questa nuova edizione del reality. Ieri sera, 11 Gennaio 2021, dopo le fatidiche nomination, Cecilia Capriotti ha criticato duramente Maria Teresa Ruta, colpevole di averla nominata nonostante il bel rapporto venutosi a creare tra loro in queste ultime settimane. Uno scontro molto duro che ha mandato completamente in crisi la nota influencer. Durante la notte, Cecilia Capriotti è scoppiata in lacrime al GFVip 5. Durante il suo sfogo, Cecilia ha anche espresso l’dea di voler abbandona la casa più spiata d’Italia. Il cast del reality così potrebbe subire un nuovo cambiamento, che potrebbe portare a delle novità. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare numerosi colpi di scena al pubblico da casa. Che dire? Le liti sembrano essere all’ordine del giorno in questa nuova edizione del reality. Ieri sera, 11 Gennaio 2021, dopo le fatidiche nomination,ha criticato duramente Maria Teresa Ruta, colpevole di averla nominata nonostante il bel rapporto venutosi a creare tra loro in queste ultime settimane. Uno scontro molto duro che ha mandato completamente in crisi la nota influencer. Durante la notte,è scoppiata inal5. Durante il suo sfogo,ha anche espresso l’dea di voler abbandona la casa più spiata d’Italia. Il cast del reality così potrebbe subire un nuovo cambiamento, che potrebbe portare a delle novità. Leggi anche ...

