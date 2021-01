Gf Vip, Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi: «I miei avvocati hanno tutto». Lei è scioccata (Di martedì 12 gennaio 2021) Gfvip, Elisabetta Gregoraci diffida in diretta Giulia Salemi «I miei avvocati hanno tutto». La Salemi scioccata. Pierpaolo Pretelli ha deluso i tantissimi sostenitori della coppia Gregorelli dopo il suo avvicinamento all’influencer. Durante la diretta di lunedì 11 gennaio l’ex moglie di Flavio Briatore è entrata nella casa per chiarirsi con la coppia. In settimana sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo da parte dei fan dei Gregorelli che ha fatto molto discutere e ovviamente il nome di Elisabetta Gregoraci non poteva non uscire. Per questo motivo Lady Briatore è entrata nella casa durante la diretta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 12 gennaio 2021) Gfvip,in«I». La. Pierpaolo Pretelli ha deluso i tantissimi sostenitori della coppia Gregorelli dopo il suo avvicinamento all’influencer. Durante ladi lunedì 11 gennaio l’ex moglie di Flavio Briatore è entrata nella casa per chiarirsi con la coppia. In settimana sulla casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo da parte dei fan dei Gregorelli che ha fatto molto discutere e ovviamente il nome dinon poteva non uscire. Per questo motivo Lady Briatore è entrata nella casa durante la...

