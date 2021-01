GF Vip 5, dopo una settimana Signorini si scusa per le offese di Antonella Elia (che riesce a far peggio) (Di martedì 12 gennaio 2021) Samantha De Grenet e Antonella Elia L’uscita gratuita che Antonella Elia, la scorsa settimana, aveva riservato a Samantha (“Sei ingrassata”), è stata oggetto della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. L’esternazione dell’opinionista aveva fatto particolare rumore, fuori e dentro la casa di Cinecittà, perché offensiva e grave, considerando anche che la De Grenet in passato ha avuto un tumore, che avrebbe trasformato il suo corpo. Signorini cerca di far chiarire le due donne, ma la Elia – che sta collezionando una figuraccia dopo l’altra – invece di chiedere umilmente scusa, come giusto che fosse, si arrampica sugli specchi: “Io ho grande rispetto della malattia, della sofferenza e del dolore (..) Non riesco ad immaginare come ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 12 gennaio 2021) Samantha De Grenet eL’uscita gratuita che, la scorsa, aveva riservato a Samantha (“Sei ingrassata”), è stata oggetto della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. L’esternazione dell’opinionista aveva fatto particolare rumore, fuori e dentro la casa di Cinecittà, perché offensiva e grave, considerando anche che la De Grenet in passato ha avuto un tumore, che avrebbe trasformato il suo corpo.cerca di far chiarire le due donne, ma la– che sta collezionando una figuraccial’altra – invece di chiedere umilmente, come giusto che fosse, si arrampica sugli specchi: “Io ho grande rispetto della malattia, della sofferenza e del dolore (..) Non riesco ad immaginare come ...

