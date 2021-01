Dakar, Sunderland: 'Ho soccorso Toby Price, poi sono caduto…' (Di martedì 12 gennaio 2021) Nona tappa della Dakar 2021 da dimenticare per Sam Sunderland: il pilota britannico, vincitore dell'edizione 2017, ha condiviso con i followers del suo profilo social quanto gli è accaduto nella ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 12 gennaio 2021) Nona tappa della2021 da dimenticare per Sam: il pilota britannico, vincitore dell'edizione 2017, ha condiviso con i followers del suo profilo social quanto gli è accaduto nella ...

Motorsport_IT : #Dakar | Abbuoni a Sunderland e Brabec per i soccorsi a Price???? - dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini guida De Villiers. Sunderland in rimonta nelle mot… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 quinta tappa in DIRETTA: Al-Attiyah e Peterhansel vicini guida De Villiers. Sunderland in rimonta n… -