Canta "Faccetta nera" in radio, l'assessore Donazzan "bloccata dai social" (Di martedì 12 gennaio 2021) Il suo account non risulta più su Facebook né su Twitter né su Instagram Elena Donazzan è stata "oscurata" dai social. l'assessore regionale veneto infatti non è più su Facebook né su Twitter né su Instagram. "Uccisa da Fb and Co. Si chiama pulizia etnica", commenta la Donazzan contro la censura operata dai social network che hanno anche bloccato in questi giorni l'account del presidente americano Donald Trump. E' accaduto a "La Zanzara" di radio24, venerdì scorso. Giuseppe Cruciani e David Parenzo hanno interpellato e punzecchiato l'esponente Fdi sulla campagna pubblicitaria della pasta La Molisana. Donazzan, accennando la marcetta, ha detto di averla "imparata da bambina", e ha raccontato di avere uno zio, Costantino, che faceva parte delle milizie mussoliniane.

