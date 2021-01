Biden sceglie un volto rassicurante per i servizi segreti (Di martedì 12 gennaio 2021) William Burns, diplomatico impegnato nell’accordo nucleare con l’Iran, guiderà le operazioni dei servizi segreti americani all’estero, in un contesto esasperato dall’unilateralismo di Donald Trump. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) William Burns, diplomatico impegnato nell’accordo nucleare con l’Iran, guiderà le operazioni deiamericani all’estero, in un contesto esasperato dall’unilateralismo di Donald Trump. Leggi

skato87 : @DobraEr @RockyLibra84 @butwhenever @GassmanGassmann Il bello è che prima dice che trump non ha fatto guerre e bide… - libellula58 : RT @repubblica: Per la Cia Biden sceglie Burns, il veterano della diplomazia Usa [di Alberto Flores D'Arcais] [aggiornamento delle 17:56] h… - repubblica : Per la Cia Biden sceglie Burns, il veterano della diplomazia Usa [di Alberto Flores D'Arcais] [aggiornamento delle… - ottaviadalessa : RT @agenzia_nova: #Usa #Biden ha scelto il nuovo capo della #Cia, è l'ex vice segretario di Stato #Burns - giorgiovascotto : RT @serenel14278447: Per la Cia Biden sceglie Burns, il veterano della diplomazia Usa -