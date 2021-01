Tribunale storico | le associazioni | “Decide una sola parte | metodo sbagliato”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Se proprio le nuove funzioni dell’ex Palazzo di Giustizia debbono essere decise fuori e senza il coinvolgimento del Consiglio Comunale, che si ascoltino tutti i cittadini e leinteressati ad apportare il proprio contributo di idee”. Sembra essere questo, in sintesi, il pensiero di gruppi, comitati esottoscrittori di un documento unitario. Deep-Democrazia ecipazione, Italia Nostra, Ali per la Città, Comitato CentroAlto, Comitato civico ‘Salviamo Piazza Alario’, Figli delle Chiancarelle, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, Italia Nostra Salerno, M.G.A.- Mobilitazione Generale degli Avvocati e Rete dei Giovani per Salerno affermano quanto di seguito riportato. “Da alcuni mesi vengono avviate iniziative in merito alla destinazione d’uso ...