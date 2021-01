Torre del Greco, crolla solaio di uno stabile in centro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Attimi di paura a Torre del Greco. In uno stabile di vico Trotti ha ceduto il solaio di una casa abitata da due anziani 82enni e dal loro figlio 50enne, affetto da disabilità. Fortunatamente i tre si trovavano in un’altra ala dell’appartamento. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi ed i tecnici comunali, che hanno dichiarato l’appartamento inagibile. I tre membri della famiglia sono stati trasferiti momentaneamente in un albergo, in attesa di una sistemazione più stabile. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Na) – Attimi di paura adel. In unodi vico Trotti ha ceduto ildi una casa abitata da due anziani 82enni e dal loro figlio 50enne, affetto da disabilità. Fortunatamente i tre si trovavano in un’altra ala dell’appartamento. Sul posto sono accorsi subito i soccorsi ed i tecnici comunali, che hanno dichiarato l’appartamento inagibile. I tre membri della famiglia sono stati trasferiti momentaneamente in un albergo, in attesa di una sistemazione più. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeresaBellanova : Conte esca dalla sua torre d'avorio e cominci a confrontarsi al pari degli altri su cosa serve davvero al Paese e s… - redazionegoWEM : Aggiudicato a una Ati guidata da #Cimolai il #bando per la #costruzione della nuova Torre Piloti del #Porto di Geno… - LaTorre1905 : Paura a Torre del Greco, crolla il #Solaio di un appartamento per ulteriori info clicca qui… - LaTorre1905 : #Incendiato #Furgone a Torre del Greco, indagano i #Carabinieri per ulteriori info clicca qui… - LaTorre1905 : #Covid Torre del Greco, gli ultimi dati per ulteriori info clicca qui -