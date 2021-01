Saturimetri gratis ai cittadini | ecco dove e quando richiederli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 gennaio 2021) La Società italiana di pneumologia in collaborazione con Federfarma farà partire da oggi la sua nuova iniziativa. Infatti verranno distribuiti 30 milaai. Come riporta l’Ansa, a fare l’annuncio è stato Luca Richeldi, presidente della Società italiana di pneumologia e componente del Comitato Tecnico Scientifico, spiegando i dettagli di questa interessante iniziativa grazie al quale si potrebbero prevenire le complicazioni gravi legate al Covid. Chi può richiedere il saturimetro? Il saturimetro è un importante strumento poiché permette di capire se ci sono complicazioni a livello respiratorio che potrebbero richiedere l’intervento del personale specializzato. Per questo motivo, grazie alla collaborazione di Federfarma, infatti, già dalla giornata di oggi, lunedì 11 gennaio ...