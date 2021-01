Progettato un robot con “la scintilla dell’empatia”: “Potrà prevedere le azioni di un suo simile solo osservandolo” (Di lunedì 11 gennaio 2021) I robot potranno “provare” una sorta di empatia: è stata progettata una macchina capace di prevedere le azioni di un suo simile semplicemente osservandolo. Così come l’uomo può mettersi nei panni degli altri per anticiparne le azioni, questa capacità può essere replicabile nei robot: in questo modo gli automi interagiranno meglio tra loro e con gli esseri umani. Il risultato dello studio, pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports, si deve ai ricercatori della Columbia University di New York, guidati da Hod Lipson. La possibilità di prevedere azioni future dall’osservazione “è una capacità in grado di migliorare significativamente la sintonia e il grado di interazione naturale di un robot con un umano, dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ipotranno “provare” una sorta di empatia: è stata progettata una macchina capace diledi un suosemplicemente. Così come l’uomo può mettersi nei panni degli altri per anticiparne le, questa capacità può essere replicabile nei: in questo modo gli automi interagiranno meglio tra loro e con gli esseri umani. Il risultato dello studio, pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports, si deve ai ricercatori della Columbia University di New York, guidati da Hod Lipson. La possibilità difuture dall’osservazione “è una capacità in grado di migliorare significativamente la sintonia e il grado di interazione naturale di uncon un umano, dal ...

BladeBUG, il robot che ispeziona e ripara le pale delle turbine eoliche: eccolo in azione

BladeBUG, si chiama così la startup britannica che ha sviluppato l'omonimo robot: forme simili a quelle di un insetto e pensato per ispezionare, manutenere e fare piccole riparazioni sulle pale delle ...

