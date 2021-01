Miura non si ferma: rinnovo con lo Yokohama Fc a 53 anni (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kazuyoshi Miura non ha nessuna intenzione di smettere. Anzi, rilancia. L’eterno attaccante giapponese, classe 1967, ha rinnovato per un’altra stagione e giocherà fino a 54 anni. A dare l’annuncio l’account Instagram ufficiale del suo attuale club, lo Yokohama Fc. Miura migliora così il record che già gli appartiene come calciatore più anziano ad essere ancora in attività nel professionismo. L’ex Genoa ha infatti battuto nel 2018 il precedente primato del portiere inglese Kevin Poole che si ritirò a 51 anni nel 2014. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kazuyoshinon ha nessuna intenzione di smettere. Anzi, rilancia. L’eterno attaccante giapponese, classe 1967, ha rinnovato per un’altra stagione e giocherà fino a 54. A dare l’annuncio l’account Instagram ufficiale del suo attuale club, loFc.migliora così il record che già gli appartiene come calciatore più anziano ad essere ancora in attività nel professionismo. L’ex Genoa ha infatti battuto nel 2018 il precedente primato del portiere inglese Kevin Poole che si ritirò a 51nel 2014. SportFace.

