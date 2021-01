Miozzo (Cts): «Pochi giorni alla terza ondata: servirebbe un lockdown totale, ma non possiamo più permettercelo» (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Non credo l’Italia stia sbagliando qualcosa». Questa, in ultima analisi, l’idea di Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) sulla situazione del Paese a quasi un anno dallo scoppio della pandemia da Coronavirus. Il punto è che i numeri sono in salita, la curva epidemica cresce e, per questo motivo, è probabile che serva un nuovo giro di vite, anche perché, di questo passo, «la cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno. Per questo è fondamentale non abbassare la guardia». Eppure le restrizioni piacciono sempre meno agli italiani. «Quelle imposte nel Paese non hanno certamente eliminato la pandemia, ma ci hanno fatto comprendere ancora meglio quanto siano efficaci per contrastare il virus, come è ovvio che sia. E infatti, le regioni che hanno avuto le restrizioni maggiori hanno visto un calo ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) «Non credo l’Italia stia sbagliando qualcosa». Questa, in ultima analisi, l’idea di Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) sulla situazione del Paese a quasi un anno dallo scoppio della pandemia da Coronavirus. Il punto è che i numeri sono in salita, la curva epidemica cresce e, per questo motivo, è probabile che serva un nuovo giro di vite, anche perché, di questo passo, «la cosiddetta immunità di gregge non arriverà prima della fine dell’estate, verso l’autunno. Per questo è fondamentale non abbassare la guardia». Eppure le restrizioni piacciono sempre meno agli italiani. «Quelle imposte nel Paese non hanno certamente eliminato la pandemia, ma ci hanno fatto comprendere ancora meglio quanto siano efficaci per contrastare il virus, come è ovvio che sia. E infatti, le regioni che hanno avuto le restrizioni maggiori hanno visto un calo ...

