Manifestazione di studenti a Roma: vogliono tornare in classe (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gli studenti della scuola hanno dato ad una Manifestazione generale questa mattina. Il tasso di sopportazione rispetto alla Dad è ormai al limite "Vogliamo la scuola in presenza ed essere priorità del paese, basta rimandi e rimpalli" hanno sottolinaeto gli studenti. E così dal Liceo Albertelli al Miamani, dal Tasso al Cavour al Righi, si sono svolte lezioni e assemblee. "Eravamo circa duecento davanti al Cavour stamattina – racconta Leone della Rete degli studenti Medi del Lazio – c'è stata una assemblea/lezione con il giornalista Marco Damilano, direttore de L'Espresso, in cui si è parlato del tema della riapertura della scuola per arrivare ai trasporti, fino alla Next generation. A partecipare non solo studenti, ma anche professori e genitori". E' andata così la mattinata.

