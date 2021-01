È tardi per l’assalto al Congresso. Quell’aula non conta più nulla (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sono fotografie che diventano il fatto: la scalata delle mura di Capitol Hill per fare irruzione nel Congresso, l’uomo con gli scarponcioni sulla scrivania di Nancy Pelosi o quell’altro sullo scranno del presidente del Congresso. E infine Jaki Angeli, lo sciamano (arrestato) con le corna e la spada tatuata, ritto e orgoglioso come se avesse conquistato il centro del potere. Lo Sciamano tra Trono di Spade e House Of Cards, che si è infilato inspiegabilmente (?) laddove i film ci dicono che sia impossibile arrivare senza essere placcati o crivellati. Ecco perché più che Sciamano forse si tratta del classico fesso pensato dallo scenaggiatore: uno Scemano, diciamo.Ora che lo Scemano è stato arrestato coi suoi compari di bivacco, vale la pena ripensare cosa siano quelle istituzioni per la cui profanazione ci siamo sdegnati. Sono terra di conquista. Ma, ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ci sono fotografie che diventano il fatto: la scalata delle mura di Capitol Hill per fare irruzione nel, l’uomo con gli scarponcioni sulla scrivania di Nancy Pelosi o quell’altro sullo scranno del presidente del. E infine Jaki Angeli, lo sciamano (arrestato) con le corna e la spada tatuata, ritto e orgoglioso come se avesse conquistato il centro del potere. Lo Sciamano tra Trono di Spade e House Of Cards, che si è infilato inspiegabilmente (?) laddove i film ci dicono che sia impossibile arrivare senza essere placcati o crivellati. Ecco perché più che Sciamano forse si tratta del classico fesso pensato dallo scenaggiatore: uno Scemano, diciamo.Ora che lo Scemano è stato arrestato coi suoi compari di bivacco, vale la pena ripensare cosa siano quelle istituzioni per la cui profanazione ci siamo sdegnati. Sono terra di conquista. Ma, ...

VIDEOFRAMMENTI BIANCOVERDI: "SANDROKAN" DELL'AGNELLO

Sandro Dell’Agnello arriva a Siena nell’estate del 1996, un paio di mesi prima di compiere 35 anni. L’idea che l’ala livornese abbia detto sì alla Mens Sana per avvicinarsi a casa e, di lì a poco, app ...

Bologna, studentessa bocciata alla ‘Covid-maturità’ fa ricorso al Tar e vince

Dopo essere stata bocciata dai commissari d'esame del Galvani, una 'privatista' ha chiesto ed ottenuto l'annullamento del suo voto: la traccia per il testo le era stata recapitata in ritardo e per di ...

