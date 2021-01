Crisi di governo, si salva almeno il Recovery Plan. E Bellanova insiste: «Pronta a dimettermi» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si spegne la polemica tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. Il senatore, leader di Italia viva, ha un pacchetto di parlamentari essenziali all’esecutivo per andare avanti. E negli ultimi giorni, in seguito alle divergenze su come investire i 196 miliardi del Next Generation EU, ha fatto ventilare l’ipotesi delle dimissioni delle ministre del suo partito, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Una possibile Crisi di governo che metterebbe a repentaglio, tra le altre cose, lo scostamento di bilancio di 20 miliardi del cosiddetto decreto Ristori 5. Ma «del cambio di governo a me interessa zero – è tornato a ripetere Renzi ai microfoni di Rtl 102.5 stamane -. Il problema non è come si cambia il governo, ma come si affronta questa pandemia». Conte, dal canto suo, si concentra sulla pandemia e ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non si spegne la polemica tra Matteo Renzi e il premier Giuseppe Conte. Il senatore, leader di Italia viva, ha un pacchetto di parlamentari essenziali all’esecutivo per andare avanti. E negli ultimi giorni, in seguito alle divergenze su come investire i 196 miliardi del Next Generation EU, ha fatto ventilare l’ipotesi delle dimissioni delle ministre del suo partito, Teresaed Elena Bonetti. Una possibilediche metterebbe a repentaglio, tra le altre cose, lo scostamento di bilancio di 20 miliardi del cosiddetto decreto Ristori 5. Ma «del cambio dia me interessa zero – è tornato a ripetere Renzi ai microfoni di Rtl 102.5 stamane -. Il problema non è come si cambia il, ma come si affronta questa pandemia». Conte, dal canto suo, si concentra sulla pandemia e ...

