Covid | in Abruzzo quasi 38mila casi da inizio pandemia | ieri registrati +120 con 8 decessi

L'Aquila - Sono complessivamente 37873 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 120 nuovi casi (di età compresa tra 5 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 19, di cui 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1285 (di età compresa tra 58 e 94 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 residente fuori regione). Del totale odierno, 3 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

