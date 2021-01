Chi è Eleonora Pratelli, la moglie di Beppe Fiorello (Di lunedì 11 gennaio 2021) ? In tanti stasera, vedendo lo show Penso che un sogno così, se lo stanno chiedendo. L’attore (51 anni) è sposato con Eleonora Pratelli (46 anni) con la quale prima del matrimonio ha condiviso alcuni anni di convivenza. Era il 2010 quando all’interno del Vaticano la coppia si è detta sì. L’attore e la moglie hanno due figli: Anita e Nicola. La primogenita ha 17 anni; il secondo ne ha 15. Ma chi è Eleonora Pratelli? Donna in carriera, moglie e madre, Eleonora Pratelli, moglie di Beppe Fiorello, è CEO di Suite19, un’agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘. Prima di arrivare a lavorare in questa prestigiosa agenzia, Eleonora si è fatta le ossa, svolgendo anni di dura gavetta, ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) ? In tanti stasera, vedendo lo show Penso che un sogno così, se lo stanno chiedendo. L’attore (51 anni) è sposato con(46 anni) con la quale prima del matrimonio ha condiviso alcuni anni di convivenza. Era il 2010 quando all’interno del Vaticano la coppia si è detta sì. L’attore e lahanno due figli: Anita e Nicola. La primogenita ha 17 anni; il secondo ne ha 15. Ma chi è? Donna in carriera,e madre,di, è CEO di Suite19, un’agenzia specializzata in ‘celebrities endorsement‘. Prima di arrivare a lavorare in questa prestigiosa agenzia,si è fatta le ossa, svolgendo anni di dura gavetta, ...

