Cashback, Consumerismo: troppo transazioni non registrate, violato diritto a rimborsi (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sarebbe stato violato il diritto dei consumatori ai rimborsi del programma Cashback a causa delle troppe transazioni inspiegabilmente rifiutate. È quanto denuncia l’associazione no profit Consumerismo, specializzata in tecnologia, sostenendo di aver ricevuto una raffica di segnalazioni da tutta Italia su transazioni che non sono state registrate dall’App IO. Molti cittadini, pur avendo effettuato pagamenti con carte e bancomat tra l’8 e il 31 dicembre, hanno visto alcune operazioni sparire e non sono riusciti a raggiungere il numero minimo di 10 transazioni previsto dal Cashback, ha spiegato il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele. “L’App IO informava in questi giorni che sarebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sarebbe statoildei consumatori aidel programmaa causa delle troppeinspiegabilmente rifiutate. È quanto denuncia l’associazione no profit, specializzata in tecnologia, sostenendo di aver ricevuto una raffica di segnalazioni da tutta Italia suche non sono statedall’App IO. Molti cittadini, pur avendo effettuato pagamenti con carte e bancomat tra l’8 e il 31 dicembre, hanno visto alcune operazioni sparire e non sono riusciti a raggiungere il numero minimo di 10previsto dal, ha spiegato il presidente di, Luigi Gabriele. “L’App IO informava in questi giorni che sarebbe ...

FinanciaLounge : #Cashback: l’#appIO non ha registrato i #pagamenti, impedendo di raggiungere la soglia necessaria per ottenere il… - AgenziaOpinione : CONSUMERISMO * CASHBACK: « RAFFICA DI SEGNALAZIONI IN TUTTA ITALIA PER OPERAZIONI REGOLARI, MA CHE NON VENGONO REGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback Consumerismo Cashback, Consumerismo: troppo transazioni non registrate, violato diritto a rimborsi Teleborsa Cashback e il caso dei pagamenti non conteggiati: così gli utenti rischiano di perdere i rimborsi

Si moltiplicano le segnalazioni di chi ha effettuato pagamenti che non sono poi stati registrati dalla app, con il rischio di non raggiungere nemmeno le dieci ...

Cashback, Consumerismo: troppo transazioni non registrate, violato diritto a rimborsi

Sarebbe stato violato il diritto dei consumatori ai rimborsi del programma cashback a causa delle troppe transazioni inspiegabilmente rifiutate.

Si moltiplicano le segnalazioni di chi ha effettuato pagamenti che non sono poi stati registrati dalla app, con il rischio di non raggiungere nemmeno le dieci ...Sarebbe stato violato il diritto dei consumatori ai rimborsi del programma cashback a causa delle troppe transazioni inspiegabilmente rifiutate.