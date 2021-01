Caro Gattuso | se non sei Mourinho l’uno contro tutti probabilmente non funziona

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Cosa fanno di solito i migliori allenatori? Si dice che cerchino di far combaciare tra loro gioco e giocatori nel miglior modo possibile. Prima di tornare ai giorni nostri, non posso non ripensare al campionato 2009-2010, cominciato con Donadoni in panchina. Donadoni non era un cattivo allenatore, però non otteneva risultati nonostante la squadra non fosse così scarsa, anzi a volte giocava anche benino. Aveva dei giocatori tecnici come Quagliarella, Hamsik, Lavezzi, Maggio, però il resto dei calciatori non lo era abbastanza e quindi la squadra aveva bisogno di pochi schemi, semplici e qualcuno che li convincesse a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Nelle prime partite di quel campionato il Napoli partiva spesso bene, però subiva in maniera incredibile quasii finali di partita. A un certo punto si perdeva mentalmente, e Donadoni sembrava non fare una piega, ...