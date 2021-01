Cadaveri a pezzi in valigia, Elona Kalesha resta in carcere (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gennaio 2020 - resta in carcere Elona Kalesha , la 36enne, di origine albanese, detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho , i genitori ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Firenze, 11 gennaio 2020 -in, la 36enne, di origine albanese, detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho , i genitori ...

LetiziaFirenze : Cadaveri a pezzi nelle valigie, la difesa chiede la scarcerazione di Elona Kalesha: il tribunale si riserva - zazoomblog : Cadaveri a pezzi in valigia: Elona Kalesha in silenzio anche davanti al Tribunale del Riesame - #Cadaveri #pezzi… - FirenzePost : Cadaveri a pezzi in valigia: Elona Kalesha in silenzio anche davanti al Tribunale del Riesame - sulsitodisimone : RT @robertocosta_ge: Inquietante apprendere che a cadaveri ancora caldi c'erano pezzi dello Stato che cercavano, trovavano e trafugavano l'… - robertocosta_ge : Inquietante apprendere che a cadaveri ancora caldi c'erano pezzi dello Stato che cercavano, trovavano e trafugavano… -

Ultime Notizie dalla rete : Cadaveri pezzi Cadaveri a pezzi in valigia, lo sfogo delle sorelle Pasho: "Il killer è Elona" LA NAZIONE Giacarta, continuano le ricerche dei resti dell'aereo precipitato

Giacarta, continuano le ricerche dei resti dell'aereo precipitato. Individuate le due scatole nere. Condividi. Continuano le ricerche in mare dei resti dell'aereo precipitato al largo di Giacarta con ...

Cadaveri a pezzi nelle valigie, la difesa chiede la scarcerazione di Elona Kalesha: il tribunale si riserva

Gli avvocati della donna hanno evidenziato l'assenza di prove e indizi con cui motivare la carcerazione, esrpimendo perplessità su vari punti ...

Giacarta, continuano le ricerche dei resti dell'aereo precipitato. Individuate le due scatole nere. Condividi. Continuano le ricerche in mare dei resti dell'aereo precipitato al largo di Giacarta con ...Gli avvocati della donna hanno evidenziato l'assenza di prove e indizi con cui motivare la carcerazione, esrpimendo perplessità su vari punti ...