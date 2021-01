Azzolina in difficoltà sul rientro a scuola, Fontana smentisce ritardi sui vaccini (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministra Azzolina si dice preoccupata, la Dad non funziona più e l’indice di contagio continua impietosamente a salire. Saranno state le risse che continuano a scoppiare in giro per l’Italia. Sarà stato il gesto dei due ragazzi di ieri, che hanno inciso sul loro volto le cicatrici del Jocker, per noia. Ma che la società è allo sbando ormai lo dice anche la Ministra Azzolina. “Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata”, spiega la ministra. “Sono molto preoccupata, oggi la didattica a distanza non può più funzionare, c’è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati”. Intanto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, spiega: “In Regione l’Rt si è innalzato a 1,24, ci stiamo avvicinando alla zona rossa“. Eventualità che vedrebbe la Lomabardia ... Leggi su chenews (Di lunedì 11 gennaio 2021) La ministrasi dice preoccupata, la Dad non funziona più e l’indice di contagio continua impietosamente a salire. Saranno state le risse che continuano a scoppiare in giro per l’Italia. Sarà stato il gesto dei due ragazzi di ieri, che hanno inciso sul loro volto le cicatrici del Jocker, per noia. Ma che la società è allo sbando ormai lo dice anche la Ministra. “Capisco i ragazzi: il diritto all’istruzione è essenziale, sarei anch’io arrabbiata”, spiega la ministra. “Sono molto preoccupata, oggi la didattica a distanza non può più funzionare, c’è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati”. Intanto il presidente della Lombardia, Attilio, spiega: “In Regione l’Rt si è innalzato a 1,24, ci stiamo avvicinando alla zona rossa“. Eventualità che vedrebbe la Lomabardia ...

