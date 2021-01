Atalanta-Cagliari in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 21:15 di giovedì 14 gennaio 2021 toccherà ad Atalanta e Cagliari scendere in campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021 al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini non vuole fermarsi e cerca il pass per il turno successivo, quella di Di Francesco cerca una scossa dopo il brutto momento vissuto in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Alle 21:15 di giovedì 14 gennaiotoccherà adscendere in campo in occasione deglidi finale dial Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini non vuole fermarsi e cerca il pass per il turno successivo, quella di Di Francesco cerca una scossa dopo il brutto momento vissuto in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 2 e insu Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

