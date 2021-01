11 gennaio | 309 contagi in Fvg da tampone molecolare | calano i ricoveri

Leggi su udine20

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.491 tamponi molecolari sono stati rilevati 309 nuoviai quali si aggiungono 52 casi già risultati positivi alantigenico nei giorni scorsi e confermati da test, con una percentuale di positività del 14,49%. Sono inoltre 433 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 48 nuovi casi (11,08%). I decessi registrati sono 30. Inelle terapie intensive sono 67 mentre quelli in altri reparti scendono a 688. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 1.928, con la seguente suddivisione territoriale: 479 a Trieste, 894 a Udine, 422 a Pordenone e 133 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 40.631, i clinicamente guariti salgono a 1.116, mentre le persone in ...