Torta facile e veloce senza farina | la ricetta perfetta per una super merenda!

Leggi su altranotizia

(Di domenica 10 gennaio 2021): laper unamerenda, ecco come si prepara passo per passo, sarà squisita!, laper unamerenda: semplice e, ecco come si prepara passo per passoLe torte sono davvero l’ideale per una merenda in compagnia, o anche per una sana e gustosa colazione. Ci sono quelle che si possono acquistare in pasticceria o anche almercato, e poi ci sono quelle fatte in casa, che hanno sicuramente una marcia in più! Prodotti freschi e genuini, lavorazione a mano, insomma non c’è niente di meglio che prepararsi autonomamente la ...