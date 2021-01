The Witcher 3: ecco la snowboard mod (Di domenica 10 gennaio 2021) Se pensate di aver visto tutte le possibilità offerte da The Witcher 3 ecco la snowboard mod. Un nuovo e originale mezzo di trasporto è stato aggiunto per Geralt oltre al classico cavallo Rutilia Ancora non si placa la fame per The Witcher 3. Il famoso titolo targato CD Project RED continua a vivere anche ad anni dalla sua uscita grazie alla passione dei modder. Il titolo, disponibile per praticamente qualunque piattaforma, conclude la storia di Geralt di Rivia, protagonista degli omonimi romanzi fantasy. Il gioco ha ricevuto numerosi premi per la sua grande mole di contenuti oltre che ovviamente all’incredibile livello artistico. Per i palati più fini ecco la snowboard mod per The Witcher 3 Non le avevamo viste tutte, si vede, perché la community di modder non ... Leggi su tuttotek (Di domenica 10 gennaio 2021) Se pensate di aver visto tutte le possibilità offerte da Thelamod. Un nuovo e originale mezzo di trasporto è stato aggiunto per Geralt oltre al classico cavallo Rutilia Ancora non si placa la fame per The3. Il famoso titolo targato CD Project RED continua a vivere anche ad anni dalla sua uscita grazie alla passione dei modder. Il titolo, disponibile per praticamente qualunque piattaforma, conclude la storia di Geralt di Rivia, protagonista degli omonimi romanzi fantasy. Il gioco ha ricevuto numerosi premi per la sua grande mole di contenuti oltre che ovviamente all’incredibile livello artistico. Per i palati più finilamod per The3 Non le avevamo viste tutte, si vede, perché la community di modder non ...

K_DxJa_S : RT @70sstrange: HAHAHHAHAHAHAHAHA me skipping non-geralt scenes in the witcher - 70sstrange : HAHAHHAHAHAHAHAHA me skipping non-geralt scenes in the witcher - 99per100 : #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la migliore SERIE TV di tutti i tempi tra: 1) Mork… - Aleisnotokay : Leggendo The witcher mi è venuta voglia di conoscere Ranuncolo, a parte il carattere (che è quello che è lol), la s… - noodleriu : qualcuno the witcher l’ha visto? -