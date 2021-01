Sampdoria, i convocati di Ranieri per lo Spezia (Di domenica 10 gennaio 2021) Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro lo Spezia. Tre gli assenti nella Sampdoria: Manolo Gabbiadini, che oggi ha lavorato in palestra; Alex Ferrari, che si è diviso tra palestra e campo; Nik Prelec, che ha svolto un individuale sul campo. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: Sito Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Claudioha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro lo. Tre gli assenti nella: Manolo Gabbiadini, che oggi ha lavorato in palestra; Alex Ferrari, che si è diviso tra palestra e campo; Nik Prelec, che ha svolto un individuale sul campo. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

