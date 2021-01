Roma-Inter 2-2: Mancini acciuffa il pari all'86' (Di domenica 10 gennaio 2021) La Roma non riesce a vincere con le grandi, ma non si può dire che non abbia superato l'esame di maturità. Con l' Inter è arrivato un pareggio dopo una dura battaglia, che si somma a quelli con Juve e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 gennaio 2021) Lanon riesce a vincere con le grandi, ma non si può dire che non abbia superato l'esame di maturità. Con l'è arrivato un pareggio dopo una dura battaglia, che si somma a quelli con Juve e ...

